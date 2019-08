Visita guidata a Trastevere medievale: case, torri e dimore signorili

Una piacevole passeggiata nel cuore della città, alla scoperta di case, botteghe, torri e dimore signorili dell’età medievale, che tuttora caratterizzano in parte quel volto pittoresco e meno conosciuto del rione Trastevere. Partendo dal complesso medievale degli Anguillara in piazza Sonnino, oggi sede della “Casa di Dante”, ci addentreremo nel rione Trastevere per ammirare, tra le caratteristiche viuzze del quartiere, le antiche costruzioni medievali, come la casa Mattei in piazza in Piscinula (insieme di eleganti palazzi trecenteschi costruiti per questa famiglia romana), l’arco medievale di via Arco dei Tolomei e la più antica sinagoga ebraica sopravvissuta nel quartiere. La visita si concluderà nella pittoresca piazza de’Mercanti, dove si potrà ammirare un esempio eloquente di casa trecentesca, dove, secondo la tradizione, vi soggiornò il capitano di ventura Ettore Fieramosca, reduce dalla Disfida di Barletta nel 1503. Nella stessa piazza de’Mercanti e nei dintorni sono inoltre presenti trattorie con menù tipici della cucina romanesca, che potrebbero essere una piacevolissima conclusione per la vostra passeggiata!

Prenotazione obbligatoria

Per ulteriori info visita il sito http://esperide.it/trastevere-medievale/

 APPUNTAMENTO: piazza Giuseppe Gioachino Belli (sotto la statua), mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’Associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO: 10 euro, 6 euro per i già tesserati. Se si raggiunge il numero di 15 partecipanti, al contributo della visita va aggiunto il costo dell’affitto degli auricolari per seguire la visita guidata di 1,50 euro.

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444-3498926716–3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

 COME ARRIVARE: Tram linea 8, fermata piazza Giuseppe Gioachino Belli