Visita gratuita al Museo Ebraico di Roma

Il 2 aprile, dalle 10 alle 16, il Museo Ebraico di Roma offrirà l'ingresso gratuito ai primi 50 visitatori, in occasione dell'evento di solidarietà "Insieme per il bene comune - Good Deeds Day" che si svolgerà nella Capitale dal 31 marzo al 2 aprile. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando l'apposita form nella scheda dell'iniziativa: https://goo.gl/kgoZuU Luogo di incontro, di cultura, di dialogo e di amore per il bello, il Museo è ospitato nel complesso monumentale del Tempio Maggiore e dal 1960 custodisce una magnifica collezione permanente che risale soprattutto ai secoli del ghetto di Roma (1555-1870). Per informazioni: 06.44702178 - 06.491340 - benecomune@volontariato.lazio.it