L'area archeologica del Circo Massimo e la Torre della Moletta

Realizzato dal re Tarquinio Prisco agli inizi del VI secolo a.C., il Circo Massimo fu il più antico e importante luogo per le manifestazioni pubbliche dei Romani: non solo corse con i cavalli, ma anche esecuzioni, processioni trionfali e religiose.

Gli scavi, diretti dalla Sovrintendenza Archeologica Capitolina, hanno portato alla luce le strutture murarie e decorazioni in marmo del lato curvo: le gallerie che davano accesso alle gradinate della cavea, le taberne (botteghe), i frammenti dell'Arco dedicato a Tito per la vittoria sui Giudei, ci aiutano a conoscere meglio la storia del complesso dall'età regia all'età imperiale.

Dalla medievale Torre della Moletta, uno splendido punto panoramico permette di apprezzare in pieno le dimensioni del Circo, che, con una lunghezza di 600 m e una larghezza di 140 m, poteva accogliere fino a 250.000 spettatori.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 11,45 all’ingresso dell’area archeologica in P.zza di Porta Capena

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Biglietto di ingresso: 4 € (5€ NON RESIDENTI a Roma). Ridotto con tessera Feltrinelli, Metrebus annuale, Bibliocard.

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com