Visita guidata a Garbatella Vecchia

Visita guidata al quartiere della Garbatella, il più giovane dei quartieri storici, nato intorno agli anni Venti e reso celebre dai giri in vespa di Nanni Moretti in "Caro Diario". E' il luogo ideale per una passeggiata tra i giardini che circondano caratteristiche villette, palazzine e luoghi della memoria storica come il Palladium, ex cinema oggi adibito a teatro. Concordia: questo doveva essere ufficialmente il nome della borgata giardino creata dall'Istituto Case Popolari per gli operai della zona industriale e come borgo marinaro in funzione del vicino porto fluviale di S. Paolo. Tuttavia per tutti fu da subito la "Garbatella" dal nome, pare, di una gentile proprietaria di Osteria. Informazioni utili Appuntamento: ore 17 Piazza Benedetto Brin, davanti alla fontana Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) Quota Altair gratuita per un ragazzo (fino a 18 anni) accompagnato da un adulto. Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair