Visita al Foro Romano e Fori Imperiali

Il Foro Romano è sempre stato il cuore pulsante della Roma antica, proprio nel Foro nasce e cresce la città d'epoca repubblicana. I resti archeologici rimasti conservano tutto quel fascino che conquista ogni visitatore a Roma, dagli archi trionfali, alla Curia, alle basiliche giudiziarie fino alla famosa Casa delle Vestali ai piedi del Palatino, la cui storia è tanto amata da grandi e bambini.

La vista dall'altura degli Orti Farnesiani sulle rovine del Foro rendono questa visita affascinante e unica in tutta Roma.

Sarà possibile passeggiare anche nei Fori Imperiali nel nuovo percorso inaugurato di recente!



Appuntamento: ore 11.00 Davanti all'ingresso della Colonna Traiana su Via dei Fori Imperiali: Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour: ci si metterà in fila per entrare in gruppo unito.



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Valle del Foro Romano/Fori Imperiali e salita agli Horti Farnesiani del Palatino dove terminerà la visita - Itinerario Monumentale)



Ingresso Foro Romano e Palatino € 0.00 per tutti in occasione della prima domenica del mese



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni). Noleggio auricolari € 2.00 a persona (se il gruppo supera i 20 partecipanti)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.