Chiesa di San Lorenzo in Miranda al Foro Romano con il Collegio Chimico Farmaceutico

Visita con apertura straordinaria in esclusiva di un luogo ricco di fascino e suggestione: la chiesa di san Lorenzo in Miranda, nata all'interno delle antiche vestigia del Tempio di Antonino Pio e Faustina al Foro Romano. Dalla sommità del suo alto podio ammireremo una insolita veduta del Foro dal portale della chiesa e i dipinti che ne adornano l'interno, alcuni dei quali di celebri autori quali Pietro da Cortona e Domenichino. Visiteremo infine la collezione del piccolo Museo del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico degli Speziali fondato nel 1429 da Martino V, che ha sede nei sotterranei. Uno scrigno prezioso nel cuore della Città di Roma tutto da scoprire! Per info e prenotazioni: inviare una e-mail a redazione@irradiazioni.it