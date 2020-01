Visita e degustazione in cantina: Tenuta di FIorano

In programma il 2 febbraio un'attività fuori porta all'insegna della Salute, della Qualità e del Divertimento. Si inizierà con una passeggiata tra i meravigliosi vigneti della Tenuta, seguita dalla visita alla Cantina di famiglia. Si passerà poi alla degustazione dell'intera linea di produzione Vitivinicola, accompagnata dalle Specialità alimentari a km 0, prodotte in azienda (olio, formaggi, salumi, miele).

Tutto con la preziosa guida della Sommelier, Valeria Giannini, che accompagnerà i partecipanti durante la degustazione con informazioni, dettagli, suggerimenti e "chicche".



Prezzo dell'evento: euro 38.00 a persona (pagabili via Paypal)

Durata dell'evento: circa due ore e mezzo

E' richiesto il pagamento anticipato per confermare la prenotazione max 48 ore prima dell'evento. Biglietti disponibili per acquisto tramite Paypal direttamente sulla pagina web, a seguire link all'evento:



http://www.lavitaebellatoursandtravels.com/v1/special-events/



N.B.: E' indispensabile un mezzo di trasporto per coprire le distanze al interno della Tenuta. E' consigliato un abbigliamento comodo