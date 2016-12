Visita alle Mura Aureliane e alla Ex-Cartiera Latina di V. Appia

Il Museo delle Mura è ospitato all'interno della Porta S. Sebastiano delle mura Aureliane, realizzate dall'Imperatore Aureliano nel III sec. d.C. per proteggere una città ormai fortemente estesa oltre le Mura Serviane, all'interno si ammirano meravigliose vedute su Roma e la Via Appia. La ex-Cartiera Latina è una struttura unica nel suo genere in uso dal passato grazie alla presenza del fiume Almone che scorre in prossimità. La sala Macchine con le Molazze e la Macchina continua, usate per la produzione di carta, sono ottimamente conservate ancora oggi. Appuntamento 11.00 all'ingresso del Museo delle Mura in Via di Porta San Sebastiano 18. 15 minuti massimo di attesa per la registrazione dei partecipanti Cercare Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Durata della visita 2 ore circa. Visita del Museo delle Mura (inclusa terrazza panoramica sulla città) e Visita speciale della Ex-Cartiera Latina della Via Appia con spostamento a piedi di 1 km. Ingresso gratuito € 0.00 per tutti nel Museo delle Mura e nella Ex-Cartiera Latina (La visita interna è possibile per gentile concessione dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica) Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it