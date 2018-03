Visita all'Antica Nepi

Nepi, l'antica Nepet, deriverebbe il suo nome dalla parola etrusca Nepa, ovvero acqua. Quindi Nepi è città delle acque, tanto da portarne i segni di questo ancestrale legame nel nome stesso.

Fu fondata 458 anni prima di Roma, fortemente influenzata dalla cultura etrusca e latina. La sua storia si forma soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento quando Papa Borgia la donò nel 1499 alla figlia Lucrezia, la quale fu munifica amministratrice, amata e rispettata dalla popolazione. Dopo alterne vicende, Paolo III Farnese, la cedette a Pier Luigi Farnese, suo figlio naturale. Con la creazione del Ducato di Castro e Nepi, si ebbe uno dei periodi più floridi e prolifici della città.

In questo percorso visiteremo la Rocca Borgia, la Catacombe di Santa Savinilla, considerata uno dei maggiori e più importanti complessi funerari dell'Italia centrale proprio per la sua monumentalità, l'Acquedotto, la Basilica Concattedrale, da tempio pagano a basilica cristiana, la Piazza del Comune e le antiche Forre con cascate naturali: sarà la scoperta di un gioiello del Lazio!



Appuntamento ore 15.00 ingresso Catacomba Santa Savinilla - Via del Cimitero 29 Nepi (VT)

Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour, 10 minuti di attesa massimo.

Si lascia la macchina qui e ci si sposterà per la restante parte del percorso a piedi



Durata della visita 2 ore circa (Catacomba, Rocca Borgia, Duomo, Piazza del Comune)



Ingresso cumulativo Catacomba e Rocca € 4.00 (adulti e bambini)



Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.