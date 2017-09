Visita al Parco Archeologico di Sutri

Sutri ed il suo territorio rappresentano una delle mete più straordinarie della Tuscia sotto il profilo archeologico ed ambientale. Il borgo di Sutri, arroccato lungo uno sperone tufaceo, con cui forma un tutt’uno, appare alla vista d’improvviso, con le sue torri e con le sue mura merlate, tra i meandri di un paesaggio boscoso, e rimanda agli scenari descritti dai viaggiatori del Grand Tour. Si trovano qui monumenti unici ed eccezionali, talvolta perfettamente conservati, quasi a voler sfidare il tempo...



Il percorso di visita comprende: la necropoli rupestre della Via Cassia, l'Anfiteatro, il Mitreo-Chiesa di S. Maria del Parto con splendidi affreschi interni medievali, Villa Savorelli e il giardino all'italiana che permette un affaccio meraviglioso sull'Anfiteatro, la città arroccata di Sutri (Piazza del Comune e Duomo).



Appuntamento: ore 16.00 davanti all’ingresso dell'Anfiteatro di Sutri (area parcheggio auto gratuito in prossimità della Biglietteria del Parco), cercare Bandiera/Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour

Via Cassia km 49,00 da Roma percorrere Cassia Bis in direzione Viterbo fino ad arrivare a Sutri (dopo uscita per Nepi)



Durata della visita 2 ore circa



Costo visita guidata: € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini fino a 13 anni)



Costo ingresso monumenti (Anfiteatro e Mitreo):

€ 5.00 a persona (adulti), in caso di gruppo composto da 26 persone biglietto ridotto per tutti € 3.00 a persona (il biglietto consente la visita all'interno dell'Anfiteatro e del Mitreo-Chiesa di S. Maria del Parto).

Biglietto gratuito: € 0.00 fino a 18 anni, residenti Sutri, dipendenti MIBACT



CONSIGLIATE SCARPE COMODE E BORSE LEGGERE.



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

(esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it)



Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata



