Visita al Museo Nazionale Etrusco con ingresso gratuito. "Sul Vino con il Vino"

La prima domenica del mese i musei statali sono tutti gratuiti! Domenica 2 aprile l'Associazione di Promozione Sociale MADE IN ROME vi porta al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con un percorso speciale: "Sul Vino con il Vino". Ospitato all'interno della villa rinascimentale di Papa Giulio III, il Museo conserva, tra i suoi reperti più famosi, il Sarcofago degli Sposi (in foto). Protagonisti della nostra visita saranno i luoghi e gli strumenti del simposio: le abitazioni, la cucina, il rito del banchetto con i suoi spazi, i servizi utilizzati e il consumo centrale del vino nella cultura etrusca. Al termine del percorso offriremo ai partecipanti un assaggio di vini delle terre etrusco-romane per il brindisi finale. QUANDO&DOVE. Domenica 2 aprile ACCOGLIENZA alle ore 16:00 in Piazzale di Villa Giulia 9, davanti all'ingresso principale (fuori dall'edificio). N.B. La visita guidata inizierà al termine delle procedure di accoglienza. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 8,00 (inclusa quota sociale annuale e brindisi finale) N.B. I minorenni accompagnati da un adulto non pagano! INGRESSO GRATUITO (anzichè € 8,00) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Entro domenica 2 aprile invia un sms/whatsapp al 388.9273896 oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali accompagnatori. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE. Per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci oppure chiedere di associarsi, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come fare? Al primo appuntamento basterà completare la procedura d'iscrizione: sottoscrivere il trattamento dei tuoi dati personali e corrispondere una piccola quota sociale annuale (inclusa nel contributo di partecipazione "NUOVI iscritti da tesserare/ rinnovare" di cui sopra). Ti sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrai partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostro socio non è in alcun modo vincolante: sarai aggiornato sul programma delle attività e potrai parteciparvi, qualora interessato, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate esclusivamente ai nostri soci. La quota sociale annuale è prevista per legge dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). La quota sociale versata ogni anno dai soci è il principale strumento di sostentamento per un'associazione culturale: questa serve a coprire le spese amministrative e di gestione, e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.