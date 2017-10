Visita al Ghetto di Roma e Isola Tiberina

Una passeggiata per conoscere uno dei quartieri più insoliti e ricchi di storia antica e contemporanea di Roma.

Si partirà dall'Isola Tiberina, l'unica isola urbana del Tevere nel centro di Roma, un tempo spazio dedicato al Dio della medicina Esculapio e ancora oggi sede di attività ospedaliere.

Ci si sposterà verso la terraferma passando attraverso il Ponte Quattro Capi per approdare al Portico d'Ottavia, cuore pulsante del Ghetto di Roma: è tra i più antichi ghetti del mondo, sorto infatti 40 anni dopo quello di Venezia dal 1555. Scopriremo la sua storia fatta di vicoli stretti e bui e di particolari attività commerciali per arrivare alla Fontana delle Tartarughe in Piazza Mattei la cui costruzione è legata ad una nota leggenda popolare!



Appuntamento ore 16.00 in Piazza di San Bartolomeo all'Isola - di fronte chiesa, sotto la colonna al centro piazza.

Gruppo in attesa segnalato dalla Bandiera/Cartellina Viola Roma Caput Tour. 10 minuti di attesa per la registrazione.



Durata della visita 2 ore circa (Passeggiata dall'Isola Tiberina fino al Ghetto Ebraico - Piazza Mattei)



Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni)

€ 2.00 noleggio auricolari (in presenza di oltre 30 partecipanti)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

(esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it)



Evento FB https://www.facebook.com/events/1760370647593795/



Visita www.romacaputour.it

Scrivi a info@romacaputour.it