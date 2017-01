Passeggiando per i 7 Colli di Roma: visita al Colle Quirinale

Tutti sappiamo che Roma si sviluppa su 7 colli ma.....li conosciamo davvero? Sappiamo cosa offre ogni colle e le origini della sua storia? Il Quirinale, col Viminale, era anticamente detto collis per eccellenza, dove un tempo si trovava il tempio del Dio Qurino da cui deriva il nome. L'altezza massima del colle (circa 57 metri) si raggiunge all'altezza del quadrivio delle Quattro Fontane, dove il suolo attuale è praticamente allo stesso livello di quello antico. I dislivelli repentini delle strade trasversali (come quella antica che è stata ricavata da via delle Quattro Fontane) arrivavano anche a 25 metri con ripidi saliscendi. Oggi il colle è sinonimo del Palazzo ospitante il Presidente della Repubblica in carica. In questo percorso visiteremo la Piazza del Quirinale con gli imponenti edifici della residenza estiva dei pontefici a Roma, la Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, quella di Santa Maria della Vittoria con la meraviglia del Barocco romano: l'Estasi di Santa Teresa del Bernini e termineremo alla Fontana del Mosè. Appuntamento ore 15.00 Piazza del Quirinale - sotto statue Dioscuri al centro della piazza. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Durata della visita 2 ore circa (Piazza Quirinale, S. Andrea al Quirinale, Via delle Quattro Fontane, S. M. della Vittoria) La visita è confermata anche in caso di pioggia essendo il percorso gran parte al riparo. Ingresso gratuito € 0.00 per tutti nelle basiliche Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Evento su FB https://www.facebook.com/events/1213630028717704/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it