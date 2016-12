Visita ai Sotterranei dello Stadio di Domiziano e Piazza Navona

L'Imperatore Domiziano ha lasciato importanti tracce del suo impegno per abbellire la città con monumenti e impianti destinati agli spettacoli. Completò la costruzione del Colosseo e delle Terme Imperiali, avviò la ricostruzione del Circo Massimo, dopo un incendio, costruì lo Stadio omonimo i cui resti si trovano oggi in piazza Navona. L'importanza dello Stadio sta nel desiderio dell'imperatore di sensibilizzare e coinvolgere i romani a praticare di più l'atletica, sport per eccellenza, e gli sport non violenti. Nella storia di Roma antica quello di Domiziano è il primo e unico esempio di Stadio in muratura, costruito nel Campo Marzio tra l'85-86 d.C. Lo stadio era principalmente destinato alle gare di atletica, in particolare la corsa, da cui il nome; la pista in cui si svolgevano le competizioni era infatti lunga uno stadio, unità di misura corrispondente a 600 piedi. L'edificio poteva contenere circa 30.000 spettatori. I giochi erano denominati agones e il nome della piazza da agone divenne navone e quindi Navona. Al termine della visita dei sotterranei ammireremo la splendida Piazza Navona ed entreremo nella Chiesa di S. Agnese in Agone. Appuntamento: ore 15.00 in Via di Tor Sanguigna 3, presso ingresso Area Archeologica. 15 minuti di attesa per la registrazione Cercare Bandiera/Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour Durata delle visita: 2 ore circa (Visita dei sotterranei Stadio, Visita della Piazza, Visita della Chiesa di Sant'Agnese in Agone con Sagrestia Borromini) Biglietto d'ingresso nei sotterranei: Biglietto Intero € 8,00 Biglietto Ridotto € 6,00 (Ragazzi 12-18 anni, over 65 anni, Visitatori in gruppi di oltre 15 persone) Biglietto € 0,00 Bambini fino a 12 anni Costo Visita Guidata: € 10.00 (ADULTI) € 5.00 (BAMBINI fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria per la VISITA GUIDATA scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Visita al Colosseo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata www.romacaputour.it info@romacaputour.it Pagina FB Roma Caput Tour o profilo Twitter Roma Caput Tour