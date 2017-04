Visita ai luoghi del Caravaggio a Roma

Roma vanta i maggiori capolavori di Michelangelo Merisi, passato alla storia come il Caravaggio (1571 - 1610): infatti, in tre chiese della Città Eterna, vicine l'una all'altra, sono conservate sei meravigliose opere del Maestro della Luce. Sabato 13 maggio l'Associazione MADE IN ROME propone un imperdibile itinerario d'Arte dedicato a Caravaggio: la visita in programma ti farà toccare le tre chiese dove si conservano i più famosi dipinti dell'artista - Santa Maria del Popolo, San Luigi dei Francesi, Sant'Agostino - ed altri luoghi inediti e nascosti del Caravaggio a Roma. Il tour sarà guidato da una storica dell'arte, docente e guida turistica abilitata. QUANDO&DOVE. Sabato 13 maggio accoglienza gruppo ore 16.00 in Piazza del Popolo, davanti alla chiesa di Santa Maria del Popolo. Puoi raggiungerci comodamente con la Metro A - Fermata Flaminio. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE € 11,50 - inclusa radioguida obbligatoria (*) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Invia un sms o whatsapp al 388.9273896 (attento al PREFISSO!) oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando sempre: nome - cognome - recapito telefonico - indirizzo mail ed eventuali accompagnatori. La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. (*) NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE. Per partecipare alle nostre attività è necessario essere nostro socio oppure chiedere di diventarlo, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato sul sito www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come fare? Al primo appuntamento basterà completare la procedura di iscrizione: sottoscrivere il trattamento dei dati personali e corrispondere, qualora prevista, una piccola quota sociale annuale (inclusa nel contributo di partecipazione di cui sopra). Ti consegneremo una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrai partecipare, in qualità di socio, a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostro socio non è in alcun modo vincolante: sarai aggiornato sul programma delle attività e potrai parteciparvi, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate. La quota sociale annuale è prevista dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). La quota sociale annuale e il contributo richiesto per la singola attività sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione: questi servono a coprire le spese amministrative e di gestione e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.