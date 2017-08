Visita a L'Albero Mozzato

Il 1 ottobre 2017 si rinnova l'incontro per la visita guidata all'Albero Mozzato della Muratella - L'Albero degli innamorati, oggi monumento Naturale che domina il punto piu' alto dell'omonima collina.

L’Albero per anni emblema dell'omonimo quartiere e Poggio.

L'Albero Mozzato Monumento Naturale e simbolo del quartiere stante nel quadrante Ovest di Roma che domina tutta la campagna circostante ivi compresa la Piana del Sole.

L'Albero mozzato o Albero degli innamorati è un Albero secolare (si pensa il primo di tutta la Collina e Poggio della Muratella) piantato sul punto piu' alto della stesso in luogo centrale della nota Collina di Roma-Ovest.

Questo magnifico albero guardava al mare e imperava su tutta la Piana del Sole e di Parco dè Medici godendo del vento marino che soffia nei periodi piu caldi ma non disdegna di presentarsi fino all’inverno inoltrato…

Ammalatosi dopo parecchi decenni e purtroppo piu' di qualche anno fa mozzato, tagliato per ragioni di sicurezza e controllo da sapienti mani.

Oggi l'Albero Mozzato rappresenta un vero e proprio Monumento Naturale ed è il vero e inconfondibile emblema del Poggio e Collina della Muratella in Roma ed ha preso piede il pensiero che sia L'Albero mozzato degli innamorati, tanto che sono in diversi tra turisti e naturalisti che vengono a visitarlo rendendogli il giusto omaggio e spesso piantando al suo cospetto piante da piccole a medio grandi a fargli da cornice naturale massima espressione di rispetto per la natura e per questo Tronco d'Albero centenario.

