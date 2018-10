Il prossimo 16 ottobre il Museo degli Sport di Combattimento al Centro Olimpico FIJLKAM inaugurerà la mostra "Visioni d’Oriente", che costituisce la tredicesima collettiva d’arte allestita nel Museo.

I 38 artisti selezionati per questa mostra esporranno un centinaio opere, realizzate con le più varie tecniche espressive e ispirate alla vita e alla cultura di numerosi paesi, dalla Mesopotamia al Giappone, dove sono fiorite importanti civiltà.

La mostra collettiva sarà arricchita dalla “personale” fotografica di Emanuele Di Feliciantonio, intitolata "Once upon a Fight".

Nella Hall of Fame, infine, si potrà ammirare la mostra documentaria-iconografica "Sport di Combattimento nell’Arte".

Le manifestazioni, ideate e allestite dall’architetto Livio Toschi, Direttore artistico del Museo, godono del patrocinio del CONI, dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana, dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico e del Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play.

