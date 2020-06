"Vis a Vis", intime contaminazioni da Pasticceria Bompiani

Pasticceria Bompiani e Walter Musco annunciano la ripartenza dei loro eventi esclusivi a base di portate salate, dessert al piatto e materie prime di qualità superiore, figlie di una innovativa selezione effettuata negli ultimi tre mesi in pasticceria.

Si inizia venerdì 5 giugno con eventi settimanali fino al 24 giugno. L'obiettivo è quello di far godere agli ospiti di un momento di tranquillità e godimento gastronomico, in piena intimità e sicurezza: passare insieme del tempo di qualità potendo degustare preparazioni esclusive, insieme a vini e bollicine provenienti da alcune tra le aziende che preferiamo in tutta Europa.

In compagnia di alcuni amici come Corrado Tenace ed Enrico Chambertin, Pasticceria Bompiani vuole stimolare il pubblico a riprendersi, in sicurezza, il suo spazio all’interno di rapporti sociali ed eventi che fino a ieri venivano dati per scontati e che invece oggi sono piuttosto rari.

L'invito di Pasticceria Bompiani è quello di aderire in coppie o piccolissimi gruppi, così da poter godere al massimo della proposta, oppure di prenotare un turno intero per godere di una degustazione in un clima “familiare”.

Le materie prime sono importanti: dalle ostriche Special Pleiade Poget, all’Otoro di tonno rosso, passando per la grande qualità degli impasti della pizza di Enrico Chambertin e per le alternative rivisitazioni di nigiri, hosomaki e sushi impreziosite da scelte di ingredienti e abbinamenti esclusivi.

La selezione dei vini è stata realizzata dalla sommelier Laura Paone che, di volta in volta, ci porterà alla scoperta di alcune tra le zone di vinificazione più importanti d’Europa: un viaggio tra Francia, Germania, Austria e Italia.

Il calendario degli eventi e tutte le info:

Venerdì 5 giugno: Ostriche & … una passeggiata in Francia

Venerdì 12 giugno: Crudi di Mare & Riesling

Mercoledì 17 giugno: Pizza & Champagne

Mercoledì 24 giugno: Sushi & i colori del Vino

Orari: Due differenti turni a data. 1 turno: 18:00 - 19:30 | 2 turno: 19:30 - 21:00

Numero di coperti: 16 a turno.

Per info e prenotazioni: 06 512 4103 - info@pasticceriabompiani.it