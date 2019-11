Virgin Active apre l'ottavo club a Roma: giornata di allenamento gratis per tutti

Dopo un’importante ‘remise en forme’ di uno degli edifici ex industriali delle birrerie Peroni in Via Mantova, nel Quartiere Trieste, apre finalmente Virgin Active Roma Via Mantova, l’8° club del brand nella capitale.

Virgin Active, apre l'ottavo club a Roma

Il nuovo tempio del fitness si sviluppa su una superficie di oltre 3.300 mq: tre piani totalmente dedicati al fitness e al wellness che saranno il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di sport. Tra gli elementi distintivi che lo caratterizzano, il particolare design che rende riconoscibile ogni club del brand, attrezzature tecnologiche all’avanguardia, una piscina e un Virgin Active Cafè.

Virgin Active Roma Via Mantova, entra a pieno titolo nella categoria Premium Plus, per rispondere alle esigenze di un pubblico attento alle tendenze e ai servizi che un villaggio fitness come questo può offrire.

Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Europe, dichiara: “Dall’apertura del 1° club di Roma ad oggi, i romani hanno potuto conoscere e apprezzare il nostro brand e la nostra visione del fitness legata al benessere. Oggi siamo felici di essere presenti in una zona così vitale della città, con un centro che promette di essere uno dei più belli d’Italia”.

Allenamenti gratis per i romani

Il nuovo club di Virgin Active si annuncia con una giornata di eventi, sotto il nome #CIAOROMA: domenica 10 novembre, presso la Lanterna di Fuksas, i romani potranno provare alcuni allenamenti irresistibili e di punta del brand, in un’atmosfera di divertimento, di socializzazione e di impegno nell’ambito fitness e wellness, che si respira nei club. Dalle 10 alle 18,30, nella grande “lucerna”, come viene chiamato uno dei luoghi simbolo dell’architettura moderna a Roma, andrà in scena tutta la competenza e la capacità di coinvolgimento dei trainer di Virgin Active. Per iscriversi ai corsi https://www.virginactive.it/ciaoroma.

Orari corsi 10 novembre presso la Lanterna di Fuksas:

10:00/10:45 - Yoga

11:30/12:15 - Mat Pilates

12:45/13:30 - Punch: Boxing funzionale

15:00/15:45 - Grid: Allenamento funzionale

16:30/17:15 - Punch: Boxing funzionale

17:45/18:30 - Yoga

Chi non potrà partecipare agli allenamenti di domenica 10 novembre, potrà in ogni caso visitare liberamente il nuovo club, grazie all’open weekend che Virgin Active offre ai romani nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre. Un invito a tutta la città per scoprire i nuovi spazi e respirare l’atmosfera di benessere secondo la filosofia di Virgin Active.