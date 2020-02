Violet Blend insieme ai Rezophonic in concerto a Roma

La band fiorentina Violet Blend si esibirà venerdì 28 febbraio 2020 in apertura al concerto dei Rezophonic capitanati da Mario Riso sul palco del Traffic Live Club di Roma.



Rezophonic è un supergruppo italiano fondato dal batterista Mario Riso (fondatore di Rock TV) a cui hanno partecipato negli anni oltre duecento musicisti della scena italiana tra cui membri di Lacuna Coil, Negramaro, Negrita, Timoria, Linea77, Caparezza, Erico Ruggeri e moltissimi altri. I ricavati dei dischi, in cui i brani scritti da Mario Riso vengono interpretati da artisti italiani, vengono devoluti all'African Medical and Research Foundation (AMREF) per un progetto idrico nella regione dai Kajiado tra Kenya e Tanzania. In 14 anni di attività il progetto ha finanziato 171 pozzi ,15 Cisterne per la raccolta di acqua piovana e 3 scuole il tutto in Africa al confine tra Kenya e Tanzania. Dopo aver raccontato di Africa, acqua, spreco e rispetto nei confronti del pianeta, in un momento storico dove la sensibilità sociale a certi temi sta crescendo esponenzialmente, i Rezophonic tornano in tour nei club italiani.



I Violet Blend sono una band alternative rock fiorentina in rapida ascesa, capitanata da Giada Celeste Chelli, con all'attivo White Mask, un debut album che ha fatto molto parlare di loro, perché accompagnato da un'impressionante azione di guerrilla marketing che ha visto la città di Firenze invasa da migliaia di maschere bianche trafitte da una V viola.



La band ha all'attivo due tour europei e più di duecento date, tra cui i concerti in apertura a Radiohead (UK), Garbage (USA), Antimatter (UK), Bobo Rondelli e Finley, si è inoltre aggiudicata il Premio F.I.P.I. Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale come Band Rivelazione dell'Estate 2019, ed il Premio ET- Music a Sanremo Rock 2019.



I Violet Blend tornano a calcare palchi italiani con Together Tour 2020 affiancando artisti internazionali: Rezophonic (7 e 28 febbraio a Pistoia e Roma), Chris Slade (AC/DC, 14 febbraio a Bergamo) e Vinnie Moore (Alice Cooper – Roma).



Tutte le info su www.violetblend.it e su https://www.facebook.com/violetblend/



Traffic Live Club è in Via Prenestina 738 a Roma. Aperure porte ore 21, ingresso per il concerto 10€.



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/455400212029783/