Until Now - Chiara Viola Quartet in concerto al Charity Café

Giovedì 15 febbraio presso il Charity Café la cantante Chiara Viola andrà in scena alla testa del suo quartetto presentando un repertorio composto da brani originali. Ispirata da viaggi, incontri, persone e sentimenti, ha raccolto tutti i brani che fino ad ora aveva nascosto in un cassetto e li ha arrangiati per il trio che la accompagna.



Alcuni di questi brani sono stati presentati al pubblico nel 2015 in occasione del contest Women In Jazz ottenendo, insieme ad altre due artiste, il riconoscimento di “Miglior compositrice e band leader donna under 30”. Questo premio l'ha portata ad esibirsi alla Casa del Jazz di Roma e a Londra nel novembre 2015, stimolandola a continuare a portare avanti il suo progetto.

Enrico Zanisi al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, conferiscono eleganza e arricchiscono con il loro linguaggio questo nuovo repertorio, frutto delle esperienze musicali maturate nel tempo dalla cantante.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con consumazione, minimo 8 euro



Line-up

Chiara Viola, Voce

Enrico Zanisi, Piano

Francesco Pierotti, Contrabbasso

Valerio Vantaggio, Batteria