Ultimo grande appuntamento con il Vintage Market

Ultimo appuntamento della stagione con tutta la formazione al completo del Vintage Market a Largo Venue domenica 12 maggio.



Dove:

Largo venue - Via Biordo Michelotti 4 (Largo Preneste)

dalle ore 11 alle ore 21- Ingresso up to you

Garden & Main Room

Market con una selezione di 60 espositori



Vintage Area

Handmade e Artigianato locale

Design & stilisti

Illustrazione

Libri e stampe

Modernariato



Selezioni musicali tutta la giornata con il Collettivo AMBRA



Pic-nic in giardino con la tavolata sociale

Food a cura di FAD Burger and Bistrot - Centocelle

Menù



Bacon CheeseBurger

Greco Burger (pollo,insalata, pomodoro, salsa greca e olive)

Veggie Burger

Pizza e mortadella

Polpette pane, pecorino e cicoria

Verdure Pastellate

French Fries

+

Menù Bimbi

Hamburger al piatto, patatine e succo di frutta

(menù bimbi solo su prenotazione alla mail vintagemarketroma@gmail.com)



Yoga in terrazzo con Chandra yoga&lifestyle

(Il Vintage Market offre una lezione gratuita, su prenotazione)

Vieni a praticare con noi in terrazza! Per prenotare il tuo posto

scrivici a chandrayogalifestyle@gmail.com

"Warrior Flow" : una pratica yoga incentrata sulle posizioni del guerriero 1-2-3. Prepareremo le poature step by step e le legheremo tra loro in un flow dinamico.Namastè!!!





NEW! Chair Massage un massaggio veloce che ti regala subito un senso di benessere ed energia



Beauty Box & Nail Bar

Bolle di sapone, trecce, Nails , tatuaggi free per tutti!



Nude Make up Lab

Gratuito su prenotazione alla mail:

vintagemarketroma@gmail.com

Impara a truccarti in modo semplice e veloce per un look nude con una truccatrice professionista a disposizione, durata 1h

(solo su prenotazione)





Relax Area in giardino





Secondo piano fino al tramonto!



Ampia area Food & Beverage & area Relax



Expo di illustrazione, piccole produzioni e progetti artistici



Live set, Campo da bocce, Solarium



Laboratori creativi per bambini

Programma Lab dalle 11 alle 15



Perfareungioco presenta Cartonianimali: laboratorio pittorico su sculture giganti di animali in cartapesta Costo ad offerta



"Let's paint the world, learning new words" English lab

tenuto in lingua inglese, per bambini dai 3 anni in su. Una buona occasione per prendere confidenza con la lingua inglese divertendosi! I vostri bambini disegneranno e coloreranno con Sabrina. L'insegnante faciliterà la comprensione delle parole in Inglese con metodiche appropriate alle diverse età. Info Sabrina Bry Bry Giacobetti . 3401659153 Costo 9€ durata 1h.



Progetto GRAF Infanzia e Mariacarmela Milano - microlaboratori "di strada" Crea la tua shopper per la festa della mamma vi proponiamo un laboratorio di decorazione e microcucito su delle bellissime tote bags.

Un laboratorio adatto a tutte/i dai più piccoli ai più grandi. Puoi scegliere tra vari disegni o realizzarne uno tutto tuo da disegnare su una borsa di cotone....la potrai colorare con i colori per il tessuto e decorarla con stoffe, bottoni , pon pon...e fili super colorati.



Cartiera Romaniello dimostrazione e creazione di un foglio di carta partendo dalle materie prime, non avere paura di sporcarti le mani! costo ad offerta



Sculture di palloncini, free tattoo, bolle di sapone

Dove siamo: Via Biordo Michelotti 2

info: www.vintagemarketroma.it

vintagemarketroma@gmail.com

Ingresso: Up to you

Gallery