Vintage Market: vendita al kilo, yoga e pic nic

Il Vintage Market torna il 24 settembre con la sua forma itinerante in una nuovissima location: LARGO, ex spazio industriale riqualificato attraverso il verde ed eventi culturali a due passi dal parco delle energie. Una palazzina, un giardino, un capannone, una terrazza: Largo.

Vintage Market da Largo

Al piano terra troverete:

Market - 60 espositori selezionati di Vintage, Handmade, Vinili e Libri, Illustrazioni, Gioielli artigianali, Abbigliamento per Bambini

Giardino: Pic- nic sociale dal brunch all'aperitivo con MOZAO - Tigelle e Gnocco fritto - Una selezione di Maxi tigelle farcite in versione anche vegetariana.

Nella palazzina:

Kilo Room: all'interno della palazzina un intero piano di vendita al kilo di vintage, si potrà infatti acquistare abbigliamento ed accessori di annata pesando il tutto su una bilancia

Vintage furniture: una selezione di mobili, oggetti curiosi, lampade, insegne, tutto in vendita, dagli anni '40 agli anni '70 a cura di Retrobottega modernariato & vintage

Yoga in terrazzo ore 12.00: YourYoga Roma

info e prenotazioni : youryogaroma@gmail.com

Al secondo piano:

Area relax - Secret garden

Brunch dalle 12.00 con Family Food: Hamburger ed HotDog Gourmet

Al Vintage market laboratori per bambini

Laboratori per bambini dalle 11.00: corsi di cucina e pittura, scultura di cartapesta, facepainting

Ti Cucino Io Laboratorio di Pasta fresca: "Maltagliati colorati"

I bambini si divertiranno a colorare e a stendere con il mattarello l'impasto e poi via libera con tante formine per fare stampi di pasta diversi che si potranno portare a casa da cuocere (Senza Glutine e senza lattosio) Età: dai 5 anni in su, sotto solo se accompagnati

Costo partecipazione 5€ - INFO: info@ticucinoio.it dalle 12.00

Nell'ambito del Vintage Market Artelier Lab propone una coinvolgente caccia al tesoro per bambini dai 4 anni in su. Un percorso interattivo e ludico che accende la fantasia e svela i segreti dell'arte e della creatività contemporanee.

Info e prenotazione obbligatoria: artelierlab.info@gmail.com

Perfareungioco colora le sculture giganti di cartapesta dalle 11:00

Braids corner: torna il famoso angolo delle trecce,la nostra Roxana vi renderà ancora più belle

Videogiochi anni 80': Iocero.com cabinati con i migliori giochi vintage anni 80 e 90

L'Expo di Vintage Market

Nicotinals -Graphic Cigarettes a cura di This Is Not A Love Song. Le Nicotinals sono come pacchetti di sigarette, ma non contengono vere sigarette. Il contenuto di ogni scatola di carta non si fuma ma si sfoglia, si strappa, si “scrocca”, si custodisce gelosamente come un oggetto a tiratura limitata da collezionare o da regalare.

Gianluca Gallo, artista cosentino, inaugura il primo ciclo di Nicotinals intitolato Love & some songs, reinterpretando graficamente, con il suo peculiare tratto "romantico" in bianco e nero 10+1 brani più significativi del panoramo musicale internazionale

Djset tutta la giornata a cura del Collettivo AMBRA

Largo venue - Via Biordo Michelotti 2 (Prenestina - Adiacente parco Ex Snia)