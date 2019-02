Vintage Market: vinili, vintage, libri e handmade

Il Vintage Market saluta l'inverno con un appuntamento speciale.



▲Sala 1 - VINTAGE & VINILI

Abbigliamento, Accessori, Modernariato, libri, handmade stile retrò

Inoltre un corner dedicato esclusivamente ai vinili, perchè il vinile è il modo migliore per ascoltare musica



▲Sala 2- POSTER , ILLUSTRAZIONI & HOME DECOR

Un piano intero dedicato alle giovani realtà locali più promettenti del mondo dell'illustrazione dove poter conoscere tutte le varie tecniche di stampa



▲ Garden -HANDMADE

Torna l'artigianato tanto amato del Vintage Market

Turbanti, gioielli, t-shirt,fashion designer e borse tutto realizzato a mano e made in italy

▲AREA FOOD MARKET: dal brunch alla cena

▲Selezioni musicali: Collettivo AMBRA





Due stanze e un giardino dove perdersi e fare un viaggio negli anni, un tuffo nel passato, uno sguardo al futuro.





Vintage Market - Special February*

Domenica 24 Febbraio

➜ Start: 11.00 - 20.30

www.vintagemarketroma.it

Ingresso: up to you - Orario:11.00-20-30

Gallery