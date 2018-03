Vintage Market: vinili, libri e abbigliamento anche "al chilo"

Il Vintage Market torna il 18 marzo con tutta la formazione al completo in una nuovissima location: LARGO; ex spazio industriale riqualificato attraverso il verde ed eventi culturali a due passi dal parco delle energie. Una palazzina, un giardino, un capannone, una terrazza: Largo.



Piano terra: Market - 60 espositori selezionati di Vintage, Handmade, Vinili e Libri, Illustrazioni, Gioielli artigianali, Abbigliamento per Bambini



Giardino: Pic- nic sociale dal brunch all’ aperitivo sul nostro giardino o nell’area relax con Ape Sfamamy e Bottega Gamberoni



La palazzina: Kilo Room: all'interno della palazzina un intero piano di vendita al kilo di vintage, si potrà infatti acquistare abbigliamento ed accessori di annata pesando il tutto su una bilancia



Secondo Piano

Laboratori per bambini dalle 11.00



Perfareungioco colora le sculture giganti di cartapesta dalle 11:00. Divertiti con i più piccoli a colorare gli animali in cartapesta, non aver paura di sporcarti le mani.



LIB(e)RO - Laboratorio di libri partecipati

dalle 11:00 alle 15:00

Info e contatti:Giulia Ceccarani / illustrastorie@gmail.con



EXPO:

Il Vintage market dà spazio alle giovani realtà del mondo dell’illustrazione

Un’area completamente allestita dove troverete i lavori di:

Nicole Becker, Jasmine Del Prete, Giulia Ceccarani, Claudia Latte Galaxy, Claudia Escalona, Alessandra Gosti.



Videogiochi anni 80':

Iocero.com cabinati con i migliori giochi vintage anni 80 e 90



LiveSet a cura di PLF

Il Pierrot Le Fou, un piccolo locale nel cuore di uno dei quartieri più caratteristici della città:il Pigneto.

Un salottino che una volta al mese si trasferisce sulla terrazza del Vintage Market. Un live set tutto al femminile con: IO-LA LUZ pagina & Maria Faiola

Dalle 16:30 al tramonto.

Inoltre, live set - Djset - Food - shopping - relax

-----------------

Info: vintagemarketroma@gmail.com

Ingresso: up to you

Largo venue - Via Biordo Michelotti 2 (Prenestina - Adiacente parco Ex Snia)

