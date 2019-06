Vintage Market a India Estate Summer Edition

Vintage Market - Summer Edition

Domenica 16 giugno dalle 17.30 a mezzanotte India Estate al Teatro India - Teatro di Roma

Dove siamo: Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (Gazometro)

All' interno della splendida cornice delle aree esterne del Teatro India all'interno della manifestazione India Estate, il Vintage Market saluta l'arrivo dell' estate con un evento speciale, un market che vedrà protagonisti tanti talentuosi artigiani, cercatori di Vintage e non solo, dal pomeriggio fino a sera inoltrata all'ombra del Gazometro.



Market con 50 espositori di:

VINTAGE

VINILI

HANDMADE

ILLUSTRAZIONE

GIOIELLI

HOME DECOR

STILISTI

ARTIGIANATO LOCALE

Come sempre troverete:

Birra Artigianale

Cocktail bar

Area relax con sdraio e biliardini



Il Vintage Market, un brand, che negli anni si è consolidato sempre di più e che ha voluto da subito dare spazio ai nuovi artisti, scovando e facendo conoscere i talenti locali; che crede nel valore dell’artigianalità, nell’impegno, nella qualità, nel riuso, ma soprattutto nell’unione di più menti con la stessa passione con un obiettivo comune: valorizzare il territorio nazionale attraverso i giovani creativi ed il made in Italy.



Le novità di quest’anno a India Estate:

Nuovo spazio ristorante per aperitivo, cena e dopo cena tutte le sere

India Estate è una manifestazione 100% Plastic Free



www.vintagemarketroma.it



Teatro India - Teatro di Roma

Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (Gazometro - Ostiense)



Ingresso: up to you

