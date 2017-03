Vintage Market all'Ex Dogana

Abiti e accessori vintage, dischi e vinili, artigianato, jewellery designers, complementi d'arredo di design e riciclo, libri, kids clothes ma anche tanti stilisti emergenti e illustratori. Dopo l'edizione natalizia che ha registrato diecimila presenze in due giorni, domenica 19 marzo il V-Market torna all'Ex Dogana di San Lorenzo nella versione più colorata, quella primaverile.

Dalle 11 fino alle 21 negli spazi di Ex Dogana (Via dello Scalo San Lorenzo, 10) sarà una giornata di shopping tra giovani artigiani e creativi, rigorosamente "Made in Italy": dai fashion designer ai vignettisti, fino a chi lavora alla ceramica e al riuso del legno saranno novanta gli espositori da tutta Italia, tutti accompagnati dal DJSET Collettivo AMBRA .

Mostre di artisti emergenti, workshop retrò & re-made, area food & beverage, musica e live, area bambini, sono da sempre una cornice fondamentale del Vmarket, nato nel 2008 a Roma con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso attività collaterali in un'esperienza collettiva. Tra le novità dell'edizione primaverile del V- Market all'Ex Dogana anche il "Girls corner", un angolo con a disposizione hair stylist gratuiti per divertirsi e sperimentare trecce di ogni tipo.

La giornata all'Ex Dogana non sarà solo dedicata agli adulti, perché nel V-Market ci saranno anche spazi e momenti dedicati ai bambini, come il "Torneo giochi di una volta" attivo dalle 12 alle 18 per riscoprire i giochi, ormai quasi dimenticati: tiro alla fune, lancio a barattoli, hula hop, ruba bandiera, salto della corda, lancio dei cerchi, bolle di sapone. Per mangiare, invece, sarà aperta anche un food corner con Ape Magna, M&EMME, Street Foodies, Bufala Punto Eat.