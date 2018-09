Vintage Market compie 10 anni: la festa tra vinili, abbigliamento e accessori

Agosto 2008, una calda sera d’estate, due amiche, un lungo viaggio “europeo” da poco terminato ma soprattutto un’idea; nasce così il Vintage Market.

Vintage Market compie 10 anni

Maturata l’esperienza di anni negli eventi rivolti ai giovani talenti, decidono che è ora di portare in Italia un mercato al di fuori dei soliti circuiti e proporlo all’interno di spazi alternativi ai soliti luoghi, concepito per essere un vero e proprio evento che unisca diverse forme artistiche, da vivere insieme a tutta la famiglia.

Nasce così il Vintage Market, un brand, che negli anni si è consolidato sempre di più e che ha voluto da subito dare spazio ai nuovi artisti, scovando e facendo conoscere i talenti locali; che crede nel valore dell’artigianalità, nell’impegno, nella qualità, nel riuso, ma soprattutto Italy.

Di strada ne è stata fatta tanta e Vintage Market vuole festeggiare insieme agli espositori, ai collaboratori e a tutto il pubblico che lo segue da tanti anni con una grande festa, market, musica e regali per tutti.

Special Illustration by Eleonora Antonioni

Special Artwork - 10th Anniversary gadget by MKLANE

Photos by Riccardo Lancia photo

I 10 anni di Vintage Market

MARKET

60 espositori: Vintage, Handmade, Vinili, Design, Stilisti, Polaroid Abbigliamento, Artigianato, Libri, Accessori, Illustrazione.

Laboratori per grandi e piccoli

Live set & Dj set

Food Area e Pic nic

Vintage & Play Room

Relax & Yoga