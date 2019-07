Vino in Circolo: Poggio Le Volpi al Circolo degli Agrumi

Vino in Circolo è la nuova rassegna enogastronomica del Circolo degli Agrumi, che vedrà susseguirsi nel corso dell'estate numerosi appuntamenti con alcune tra le più rinomate aziende della Regione Lazio. Un evento che inizia dalle 18.30 e che accompagna il visitatore fino a notte inoltrata, tra talk e degustazioni, con la speciale partecipazione di sommelier, enologi e altri protagonisti delle case produttrici.

Giovedì 25 luglio l'appuntamento è con i vini di Poggio Le Volpi e con la gastronomia di Elettroforno Frontoni.

Poggio Le Volpi

È su una collina che guarda verso oriente, a circa 400 metri sul livello del mare, che, nel 1996, su intuizione di Armando Mergè e di suo figlio Felice, nasce l’azienda vitivinicola Poggio le Volpi. Trentacinque ettari di terreni con suolo vulcanico nel cuore dei Castelli Romani, in quel di Monte Porzio Catone, a soli pochi chilometri di distanza dalla Capitale. L’intento è fin da subito quello di dare vita a vini figli del territorio, laddove l’innovazione tecnologica è dunque un mezzo per interpretare in maniera autentica l’ambiente circostante, valorizzandone la ricchezza ampelografica. È così, selezionando solo i vitigni più adatti (Malvasia del Lazio e Trebbiano in primis) e le uve migliori, rimanendo fedeli alla filosofia famigliare e cercando di esprimere sempre al meglio il concetto di terroir, che nascono gioielli enologici come l’Epos Frascati Superiore Docg, l’Asonia Frascati Doc Spumante, il Donnaluce Lazio Igp (a base di Greco e Chardonnay), il rosso di punta Baccarossa Lazio Igp (dove è protagonista l’autoctono Nero Buono) e tutte le altre etichette firmate Poggio le Volpi.

Elettroforni Frontoni

Una lunga tradizione di famiglia e l'amore per il pane dal 1950. Sono trascorsi tanti anni, i forni sono cambiati, anche il pane è cambiato, ma l'amore per la genuinità e per i sapori è sempre lo stesso. Il nostro obiettivo è mantenerlo vivo con un progetto che unisce la tradizione, la creatività e le nuove sperimentazioni dei migliori maestri. Ambiente accogliente, per la pausa pranzo o per trascorrere qualche ora con il Wi-Fi libero o un happy hour bevendo birre artigianali selezionate.

Così come il nostro locale nasce da un accurato progetto architettonico, anche i nostri prodotti sono frutto di un’attenta ricerca sulla qualità: la lunghissima lievitazione, le Farine Biologiche macinate a pietra e poco raffinate, il Lievito Madre e gli ingredienti di prima scelta, provenienti dal territorio e a filiera controllata, rendono i nostri prodotti buoni e sani.