Prelibatezze siciliane e i vini di Marsala con le Cantine Fina

Nuovo evento di Siciliainbocca in Prati con il resident Sommelier Carmine e Marco Fina in persona che vcondurranno in un viaggio alla scoperta della rinomata azienda vitivinicola di famiglia. Nell'occasione potrete degstare i deliziosi vini delle Cantine Fina abbinati alle portate speciali e succulenti preparate ad hoc dallo Chef Vito Marino.

Menù:

Antipasti:

- Polpo alla Catalana.

- Arancinetto al nero di seppia.

- Pane cunzato all'Alfredo di Salina.

Vino in abbinamento: "Mamarì" 2016 Sauvignon Blanc - Cantine Fina

Primo:

- Lasagnetta di pasta verde ruvida fatta in casa ai crostacei.

Vino in abbinamento: "Taif" 2016 Zibibbo secco - Cantine Fina

Secondo:

- Bocconcini succulenti di Tonno di Favignana sfumato al Perricone Cantine Fina, accompagnato da "gattò" di patate dal cuore filante con muddica condita alla siciliana.

Vino in abbinamento: Perricone 2015 - Cantine Fina

Dessert:

- "Delizia di Bronte" fragrante pasta frolla con crema pasticciera e pistacchio servita con cioccolato fuso.

Vino in abbinamento: "El Aziz" 2014, vendemmia tardiva da uve Grille - Cantine Fina

Prezzo 50 euro a persona (vini ed acqua inclusi).

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per info e prenotazioni: 0637358400 - info@siciliainbocca.com