Il cantautore Vincenzo Incenzo chiude il suo "Credo Live Tour"

Periodo di gran belle soddisfazioni per il cantautore, scrittore e regista italiano Vincenzo Incenzo. L’artista, oltre al grande successo che sta riscuotendo, come sceneggiatore e regista, con il musical “Rosso napoletano. Quattro giornate d’amore”, il prossimo 7 febbraio, alle ore 22,00, si esibirà sul palco de “L’Asino che Vola” di Roma, con il “Credo Live Tour Finale”, concerto dedicato all’America Latina.



La serata sarà trasmessa in diretta in Colombia, Venezuela e Messico, dove ci saranno discografici e gruppi di ascolto riuniti, pronti ad interagire con il musicista.<>



Il musicista, dopo aver conquistato l’Italia con il suo album “Credo”, prodotto da Renato Zero, ha curato personalmente la versione spagnola del suo album, facendosi conoscere oltreoceano come autore per brani portati al successo da Laura Pausini, Ana Gabriel, Mijares e Amanda Miguel.



Lo scorso 26 giugmo infatti, è stato invitato al prestigioso concerto che si è svolto a Pasto in Colombia, in occasione dell’onomastico della città, durante il quale ha aperto il concerto della star Fito Paez e condiviso il palco con i maggiori artisti latini.



Vincenzo Incenzo dopo aver scritto e collaborato con i più grandi artisti del panorama italiano, tra i quali: Renato Zero, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Al Bano, Tosca, Sergio Endrigo, Franco Califano, Michele Zarrillo, Patty Pravo e tanti altri, ha debuttato come cantautore proprio con questo album. Nel suo lungo percorso artistico molte anche le sue presenze come autore al Festival di Sanremo, solo per citarne qualcuna: “Cinque Giorni” “L’elefante e la farfalla”, “L’acrobata”, “L’alfabeto degli amanti” interpretate dal cantautore Michele Zarrillo.



Il cantautore è anche autore di libri: “La partitura infernale, eventi sonori nelle bolge dantesche” (Fonopoli 2003), “Il sorriso d’avorio d’una ragazza d’ebano” (LietoColle 2004), “Cinema mundi” (LietoColle 2011), “La canzone in cui viviamo” (No Reply 2011), “Valentina Giovagnini tra vita e sogno” (Zona 2012) “#Romeo&Giulietta nel Duemilaniente” (No Reply 2014), “ZERO” (Tattica 2014).



Nel 2014 Vincenzo Incenzo è stato direttore artistico della mostra “Zero”, dedicata a Renato Zero, operando un multimediale collegamento creativo e documentato con la storia italiana degli ultimi quarantanni. Numerosissimi i riconoscimenti ricevuti dall’artista durante la sua carriera tra i più recenti: il Premio alla carriera Bucarest in Music; Premio Roma Videoclip per il brano “Prima di qualunque amore” di Manuela Tempesta e il Premio miglior colonna sonora, Castelli Romani Film Festival, per le musiche del corto “Luce oltre il silenzio” di Giuseppe Racioppi.

