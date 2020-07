Vincenzo Grieco & Explanets live a Route 66 American Bistrot

Il chitarrista romano Vincenzo Grieco reduce dal suo disco di esordio “Misleading Lights of Town”, uscito a maggio del 2019 e composto da moltissime collaborazioni (ben 6 cantanti, sezione archi e fiati) tornerà, salvo complicazioni, nel 2021 con un lavoro discografico questa volta in trio, scritto a quattro mani con il suo inseparabile amico Giulio Giancristofaro che negli “Exoplanets” suona basso e canta. L'album, intitolato “Wicked Times” è un disco alla vecchia maniera, che strizza l’occhio al suono degli anni 90’, all’Hard Rock anni 70’, al Grunge e al Blues Rock. In virtù di questa sonorità il trio si è deciso a suonare i brani prima di entrare in studio, in due serate estive, regalando al pubblico un'anteprima unica di ciò che verrà inciso alla fine del mese.

Ad affiancare Vincenzo Grieco alla chitarra e Giulio Giancristofaro ci sarà Piero Pierantozzi, uno dei batteristi più preparati della capitale, mentre alle backing vocals (e con qualche incursione come voce solista) ci sarà la bravissima e splendida Sara Facciolo.

Non mancate l’11 Luglio al Route 66 per assistere ad un’anteprima assoluta del nuovo disco di Vincenzo Grieco & Exoplanets!

Il locale, sito a Roma in via della via della Bufalotta 131, offre una ristorazione varia con ottimi hamburger in stile americano e garantisce il distanziamento sociale previsto per le norme anti covid.



Per info e prenotazioni: https://www.route66americanbistrot.com



VIA DELLA BUFALOTTA, 131 - 00139 ROMA

Telefono: 0687136547

prenotazioni.route66@gmail.com