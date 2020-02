Vincenzo Grieco's "Misleading Lights of Town" Reloaded

Torna il chitarrista romano Vincenzo Grieco al Quid di Roma per farvi riascoltare il suo disco d'esordio "Misleading Lights of Town" uscito a Maggio 2019 per la Red Cat inst Fringe!



"Tra hard rock, blues, funk e country, protagonisti di questo album sono le melodie, gli arrangiamenti ed i testi, mai banali, attraverso i quali Vincenzo racconta la sua storia (musicale e non solo). Un vero e proprio “diario di viaggio” in cui il suono inconfondibile della sua chitarra è al servizio della narrazione. Insieme a Vincenzo in questa impresa, una doppia band, sei cantanti e due sezioni d’orchestra, per un disco che vi lascerà senza fiato."“



In apertura all'esibizione di Vincenzo Grieco ci sarà l’Alternative rock degli Astral Code che dopo il loro singolo d’esordio “Dawns”, presentano in anteprima al Quid il loro Ep “Aurora”. Gli Astral Code sono: Silvia Alfonzetti (voce), Pierluigi Antonielli (chitarra), Valerio Delle Grotti (batteria), Lorenzo Manzo (basso) ed Edoardo Sigismondi (chitarra).



La presenza della testata giornalistica Quartapareteroma.it e la diretta sulle frequenze di Radio Eklisse completano il quadro.