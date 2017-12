Vincenzo Grieco & the Blues Authority allo Shelter

i Blues Authority tornano a casa!

dopo aver gestito l'iperJAM per (quasi) tutta la stagione 2016-2017, Vincenzo M. Grieco (chitarra), Andrea Orso De Luca (voce), Marco Polizzi (basso) e Piero Pierantozzi (batteria) tornano sul palco dello Shelter.

per chi non li conoscesse, la band esegue classici del Rock Blues americano in una veste più Rock e virtuosistica: da Hendrix a Vaughan, dagli ZZ-Top a Robben Ford fino a Gary Moore, Bonamassa, Clapton e Jeff Healey in una miscela che accontenta tutti gli appassionati della musica Rock Blues di stampo statunitense.