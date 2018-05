Passeggiata Villini Rione Sallustiano e Villino Boncompagni Ludovisi. Un itinerario alla scoperta del quartiere Sallustiano attraverso le ville realizzate a cavallo del Novecento con gusto artistico ed architettonico che spazia dall'Eclettico al Liberty.

Veri gioielli realizzati per la nobiltà, la borghesia e il mondo imprenditoriale, non solo capitolino. Passeremo in rassegna i villini Casati, Berti, Franzosini, Pignatelli, Primoli, Rasponi, Florio, Rattazzi, Spierer e Boncompagni, entrando all'interno di quest'ultimo.



Prenotazione obbligatoria l Quota visita guidata e sistemi audio Euro 11.00.

Appuntamento in Piazza Sallustio, 21