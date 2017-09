Villetta in festa: insieme per inventare il futuro

Sei giorni di dibattiti, musica, cinema, teatro e buona politica. Dal 5 al 10 settembre a Garbatella è Villetta in festa: la festa della Sinistra, "Insieme per inventare il futuro", in via degli Armatori 3 - via Passino 26.

Si comincia martedì 5 settembre con un dibattito sulla memoria storica di Garbatella con la presentazione dei quaderni di Moby Dick.

Poi mercoledì 6 ci sarà l'incontro "Insieme. Verso le elezioni regionali" con Gino De Paolis, Marta Bonafoni, Luca Pizzuto, Giulio Lauri, Nico Ioffredi, Gaspare Giacalone, coordina Giancarlo Torricelli. Seguirà la proiezione del film "Sole cuore amore", che sarà introdotto dal regista Daniele Vicari insieme a Francesca Fornaio ed a due lavoratrici dell'Ispra Occupato.

Giovedì 7 si discuterà del protagonismo civico come modello per il governo dei territori, a Ostia come a Roma, nell'incontro "Partecipazione civica e governo locale". Al dibattito che sarà introdotto da Gianluca Peciola, intervengono Don Franco De Donno, Marco Miccoli, Amedeo Ciaccheri, Martina Di Pirro, coordina Valeria Costantini". Si legge in una nota della Villetta di Garbatella.

Venerdì 8 settembre si parlerà di migrazioni e solidarietà con Luigi Manconi, Domenico Lucano, Don Paolo Lojudice, Tommaso Fabbri, coordina Enrico Sitta. La serata continuerà con le note di Sergio Gaggiotti di Rossomalelo.

Sabato 9 la festa prosegue con un momento di discussione per riscoprire le parole importanti per la Sinistra, "Cambiare le parole". Daniela Preziosi intervista Franco Giordano, Maria Pia Pizzolante, Massimiliano Smeriglio. A seguire il concerto di Fugadamas.

Domenica 10 settembre sarà al centro la Capitale con il dibattito "C'è Roma da far rinascere". Intervengono Andrea Catarci, Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello, Filiberto Zaratti, Lionello Cosentino, coordina Claudio Marotta. Saranno presenti: Rino Fabiano, Cecilia D’Elia, Anna Vincenzoni, Stefano Veglianti.

La festa si concluderà con lo spettacolo teatrale "Non una storia di meno", nuove storie non violente raccontate da narratrici e narratori a sorpresa.