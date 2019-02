Ville di Roma: Il Divino Raffaello a Villa Farnesina

Edificata ai primi del Cinquecento per volere di Agostino Chigi, ricco banchiere di origine senese, la Villa Farnesina, di proprietà dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano. Concepita dall’architetto Baldassarre Peruzzi, fu affrescata da sommi maestri come Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e lo stesso Peruzzi. Le sale affrescate dal grande Raffaello oggi restano uno dei simboli della grandezza di Roma nel 500, i Giardini sono un oasi di pace popolata da rovine archeologiche romane.



Appuntamento: ore 11.00 in Via della Lungara 230 - presso ingresso Villa Farnesina (area interna). 10 minuti di attesa per la registrazione. Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour



Durata della visita: 2 ore circa (Giardini *se non piove* e palazzo)



Biglietto d'ingresso:

Intero € 6,00

Ridotto € 5,00 (Ragazzi 14-18 anni, over 65 anni, Insegnanti, Membri ICOM)

Ridottissimo € 3,00 (Ragazzi 10-14 anni)

Gratuito € 0,00 Bambini fino a 10 anni, Disabili, Giornalisti



Ingresso Speciale Gruppi Giardino Segreto € 2.00 a persona (se si raggiunge un numero minimo per poter dividere la quota richiesta e se non piove!)



Costo Visita Guidata: € 10.00 (ADULTI) € 5.00 (BAMBINI fino a 13 anni), € 2.00 noleggio auricolari (se il gruppo supera le 35 persone)

La Visita è confermata anche in caso di pioggia (percorso al coperto)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.



www.romacaputour.it

info@romacaputour.it

Pagina FB Roma Caput Tour

Twitter Roma Caput Tour

Instagram Roma Caput Tour