Villaggio Olimpico e le Olimpiadi del 1960

Un’itinerario serale alla scoperta del Villaggio Olimpico progettato per ospitare gli alloggi di ottomila persone tra atleti, organizzatori, allenatori e rappresentanti della stampa per le Olimpiadi del 1960. Il progetto fu affidato ad alcuni tra i più illustri architetti dell’epoca, che vent’anni prima aveva collaborato per l’Esposizione Universale di Roma: Adalberto Libera, Amedeo Luccichenti, Luigi Moretti, Vittorio Cafiero, Vincenzo Monaco.

Il percorso si snoderà attraverso le opere edilizie dell’Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali, la Chiesa di San Valentino, il Palazzetto dello Sport, Viadotto di Corso Francia, i gruppi bronzei di Amleto Cataldi.



Appuntamento:

22 giugno 2019 ore 18 (si prega di arrivare ’15 minuti prima per la registrazione dei partecipanti

Piazza Apollodoro 10 (Palazzetto dello Sport)



Costo evento:

€ 10,00 (tessera associativa, passeggiata)

€ 7,00 (soci già tesserati, passeggiata)

€ 1,50 noleggio auricolari



NOTE DA LEGGERE!

*Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Consiglio Direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Numero adesioni:

Minimo 10 partecipanti, massimo 25



Organizzatore:

Conosciamo l'Eur Associazione Culturale



Come partecipare:

tramite e mail a conosciamo.eur@gmail.com oppure tramite sms o messaggio whatsapp al numero di cellulare 3928533253, indicando

nome e cognome, numero di partecipanti ed indirizzo mail per eventuali comunicazioni.

Le prenotazioni verranno raccolte entro e non dopo le 12 del giorno precedente la visita. Se 24 ore prima dell'evento non sara' raggiunto il numero minimo di partecipanti, l'evento sara' annullato, previo avviso a tutti i partecipanti gia' prenotati. lo stesso dicasi per avverse condizioni climatic