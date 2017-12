Shopping e allegria senza freddo, pioggia e automobili: questo è il piccolo villaggio natalizio di Via Jovine, allestito al coperto in una tensostruttura addobbata come un vero villaggio nordico. Qui potrete trovare tanti prodotti tipici regionali dalla focaccia ligure, agli antichi sapori di Norcia per tante idee regalo nelle ceste natalizie. Ci sarà anche uno stand dedicato unicamente alla Sicilia, con veri presidi alimentari introvabili.

Villaggio Natalizio di Via Jovine

Nel Villaggio si aggireranno clown, giocolieri e artisti di strada per fare compagnia ai bambini che verranno a visitarci. Le idee regalo sono assolutamente originali perché frutto di artigianato creato con materie prime e design di qualità.

Qui si trovano i giocattoli di legno e latta, ma anche quelli più richiesti a Babbo Natale del 2016. Tantissimi i dolci dal panettone al torrone, e le caramelle per la calza della Befana, che nella tradizione romanesca sale sulla scopa “Scacciaguai”.

Dunque un’atmosfera da mercatino natalizio nordico, ma all’insegna della tradizione romana; una scelta differente rispetto al caos e al traffico metropolitano.