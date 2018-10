A Roma la XVI Edizione de “Il Villaggio di Natale” di Solara Garden Center

La Magia del Natale, luci colorate, dolci fragranze, apre a Roma il 13 Ottobre la XVI Edizione de “Il Villaggio di Natale” di Solara Garden Center.

Nel verde di Casal Palocco, a Roma Sud, nel 2002 nasce “Il Villaggio di Natale”, con l’obiettivo di ricreare la bellezza ed i colori dei famosi Mercatini Natalizi del Nord Europa.

Ogni Natale è importante, a prescindere dal colore.

Nessuno stile è escluso, dai colori rosa, oro e argento dello stile Rococò, ai classici verde e rosso del Natale Tradizionale. E poi ancora magici Unicorni, un bellissimo presepe e luci di tutti i tipi e colori.

Potrete inoltre esplorare un fantastico “villaggio nel Villaggio”, una versione in miniatura “LEMAX” di un paesaggio Natalizio tutto in movimento, che verrà allestito per l’occasione proprio in questi giorni e sarà presente per tutto il periodo invernale.

Per i più piccini arriverà anche Babbo Natale, per accogliere tutte le letterine e, perchè no, anche per portarsi a casa una foto ricordo con Lui.

Ma tutto questo dove?

All'interno del Garden Center Solara, in Via di Macchia Saponara 247/249 00125 - Roma.

Una Shopping Experience innovativa, per accompagnare i clienti in una magica passeggiata tra casette di legno e alberi innevati, ed è solo l’inizio.



Non perdetevi le prossime emozionanti novità su:

https://www.facebook.com/SolaragardenIlVillaggiodiNatale/