L’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa a portata di mano per tutti i romani: apre sabato 12 ottobre la XVII Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center.

Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo.

Il Villaggio di Natale del Solara Garden Center

Ogni anno è una festa: ogni edizione è un passo in avanti nella ricerca di novità per rendere il Natale dei romani ancor più significativo e indimenticabile.

L’allestimento è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di ogni tipo di clientela, per grandi e piccini. Si parte entrando in un bosco fatto di abeti naturali e alberi artificiali innevati; si passa attraverso paesaggi che richiamano la Country-life e la vita all’aria aperta; si attraversa la terra del ghiaccio per poi essere avvolti nelle voluttuose e ridondanti atmosfere Rococò Red-Velvet; ci si sente inebriati di allegria nella sala Pink-Cristal con i suoi arredi frizzanti e scintillanti; ci si può concedere un tuffo nel passato con il vintage in chiave moderna della sala December to Remember oppure si possono percorrere paesaggi medievali e veder sfrecciare trenini per poi approdare all’area Presepi.

Senza dimenticare il fantastico Lemax Village (Solara Garden vanta lo store in store Lemax più grande del territorio romano-laziale) e la novità assoluta di quest’anno: la presenza del brand Kurt Adler con un “negozio nel negozio” e l’allestimento di articoli esclusivi.

Gli eventi speciali

Nel Villaggio saranno organizzati eventi speciali e corsi di decorazione; per i più piccoli arriverà anche Babbo Natale e sui social verranno lanciati contest coinvolgenti, come quello dedicato alla Lemax in programma nel mese di novembre.

Una shopping-experience innovativa che accompagnerà i clienti in un viaggio magico alla scoperta di stili diversi per rendere il Natale un momento da personalizzare e da vivere, non solo a Dicembre: la tradizione nei tuoi pensieri più attesi.

Il Villaggio di Natale è all’interno del Solara Garden Center, in Via di Macchia Saponara 247/249 a Roma. Sarà aperto da Sabato 12 ottobre fino al nuovo anno dalle 9 alle 19:30.