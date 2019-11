VILLAGGIO DI NATALE A MARCONI

SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE

DALLE ORE 10 ALLE ORE 19



A Roma, in Zona Marconi, potrete trovare lo straordinario Villaggio di Natale!

Se più di 40 stand di artigianato vi sapranno accogliere e deliziare con pensierini low cost per un magico Natale; il cuore del nostro evento è senza dubbio il Villaggio!

Qui troverete:

Laboratori creativi per bambini

Area ludica

Performance live

Spettacoli teatrali a tema natalizio

Area Food

e la bellissima Casa di Babbo natale, dove i bambini potranno incontrare il vecchietto più amato del mondo, lasciargli la letterina e scattare una foto con lui! Una manifestazione in grado di coinvolgere tutta la famiglia: bambini, ragazzi e chiunque voglia immergersi in un'atmosfera natalizia fatta di tradizioni, intrattenimento, eno-gastronomia, cultura e solidarietà.



Il Villaggio sarà allestito in via Blaserna, 105 - Roma (Marconi)

INGRESSO LIBERO



Per info: 334/3608324 - eventimarconi@gmail.com

Gallery