Il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Dopo il successo della scorsa edizione - che ha visto oltre 20.000 visitatori - anche quest’anno il Castello di Santa Severa ospita il Villaggio del Natale: un’edizione che si preannuncia ancora più magica grazie agli allestimenti realizzati da Fondazione Caffeina, vincitrice del bando per il 2019.

Il Natale al Castello di Santa Severa

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, un ricco programma per grandi e piccini con spettacoli, animazioni, mercatini, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una vera Fabbrica di cioccolato. Immancabile la Casa di Babbo Natale e, novità di quest’anno, la Casa della Befana. I bambini potranno anche scrivere e inviare la loro letterina direttamente dalla Posta degli Elfi, fare un giro sul Sentiero dei pony e tanto altro ancora. Il progetto “Feste delle meraviglie al Castello di Santa Severa” è promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, MiBACT e Coopculture.

Il Castello di Santa Severa ospiterà inoltre uno spazio dedicato ai Parchi del Lazio. Si comincia con uno spettacolo teatrale in stile Kamishibai (teatro itinerante tradizionale giapponese) per poi proseguire per tutto il periodo delle festività natalizie, secondo un programma che varierà ogni giorno in cui si alterneranno laboratori didattici, spettacoli teatrali, mostre, laboratori di fotografia naturalistica e tanto altro. Guardiaparco e tecnici delle aree protette guideranno i visitatori alla scoperta della biodiversità della nostra regione grazie a reperti naturalistici, microscopi e soprattutto giochi e laboratori creativi. Ci saranno attività rivolte ai visitatori di tutte le età, dai più piccoli agli adulti. Il tutto all’interno dello splendido Castello di Santa Severa a due passi dall’area archeologica di Pyrgi e dalla Riserva Naturale di Macchiatonda.