Dal 27 al 29 Ottobre 2017



VILLAGGIO DACHAU - LA VACANZA DE MI' NONNO



di e con Simone Giacinti

Regia: Ludovica Bei



Francesco è un giovane ragazzo che tutti i giorni frequenta le strade di Borgo Pio con la sua combriccola di amici. In una Roma dilaniata dalla guerra l’unica cosa che salva un gruppo di scapestrati è il divertimento. Ma è proprio per un gioco finito male che il giovane Francesco viene deportato a Dachau dove inizia la sua vacanza in questo villaggio turistico un po’ particolare. Tra compagni di viaggio, amici e giochi aperitivo la vita di Francesco scorre veloce. Nel villaggio tutto fila liscio ed una costante accompagna le giornate dei vacanzieri: il cibo. Si mangiano sempre e solo patate. Questo poco importa, l’importante è divertirsi. Ad un certo punto però, l’arrivo di ospiti inattesi, mette fine alla vacanza di Francesco ed al suo divertimento.





Biglietto intero 13 euro. Biglietto ridotto 10 euro.

Orario spettacoli: venerdì e sabato ore 21 Domenica h 18

Ingresso con tessera associativa 2€. Avviso ai soci.

Per info e prenotazioni:

Fonderia delle Arti, via Assisi 31

tel: 06 7842112 cell:334 9182821

Mail: info@fonderiadellearti.com