Il 28 Febbraio Mediterraneo al MAXXI si trasformerà in un grande villaggio di Carnevale per tutti i piccoli ospiti. Mascotte, truccatrici professionali, spettacolo di magia, una golosa merenda ed animazione a cura di Architetto Delle Feste vi catapulteranno in un mondo fantastico progettato con grande maestria per stupire i più piccoli!

Villaggio di Carnevale da Mediterraneo al MAXXI, tutte le info

Ai partecipanti del “Villaggio di Carnevale” verrà riservato il ticket ridotto per la visita al museo!



Iscrizione al “Villaggio di Carnevale”: € 15 a bambino

Ingresso al museo per gli adulti accompagnatori: €15.00 a coppia (anziché €24.00) e €8.00 per il genitore o accompagnatore del/i bimbo/i non in coppia (anziché € 12.00)



Voucher museo utilizzabile il 28, 29 Febbraio o il 1 Marzo



Info & prenotazioni

Mail info@mediterraneo.it

Telefono +39 3312033664

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/479442736075951/