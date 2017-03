Villa Torlonia: le bizzarrie di un principe

Settima villa per estensione a Roma, nasce da un'idea del ricco banchiere Giovanni Raimondo Torlonia, che volle trasformare quello che fino ad allora era stato un vigneto, prima di proprietà dei Pamphilij e poi dei Colonna, in una villa degna del rango della sua famiglia. Visitando il meraviglioso parco, fatto di piccoli e misteriosi luoghi, con inserimenti di arredi di richiamo all'antico, nonché l'opulento Casino Nobile e la bizzarra quanto fiabesca Casina delle Civette - che è l'unico esempio di museo della vetrata iberty in Italia - si potrà apprezzare questo polmone verde inserito nel pieno centro cittadino che costituisce un'oasi di tranquillità, luogo di incontro e svago, molto frequentato ed apprezzato dai cittadini, turisti e amici a 4 zampe. Relatrice: Anna Maria Appuntamento obelisco posto a destra l'ingresso di Via Nomentana 70, 15 minuti prima della visita. Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 10 euro. Studenti e Convenzionati: 8 euro. Minori di 18 anni: 2 euro, se accompagnati. Repliche: 2 euro, se accompagnati da un pagante. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso

