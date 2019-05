Le bizzarrie di un principe a Villa Torlonia (ingresso gratuito al sito)

Settima villa per estensione a Roma, nasce da un’idea del ricco banchiere Giovanni Raimondo Torlonia, che volle trasformare quello che fino ad allora era stato un vigneto, prima di proprietà dei Pamphilij e poi dei Colonna, in una villa degna del rango della sua famiglia. Visitando il meraviglioso parco, fatto di piccoli e misteriosi luoghi, con inserimenti di arredi di richiamo all’antico, nonché l’opulento Casino Nobile e la bizzarra quanto fiabesca Casina delle Civette – che è l’unico esempio di museo della vetrata liberty in Italia – si potrà apprezzare questo polmone verde inserito nel pieno centro cittadino che costituisce un’oasi di tranquillità, luogo di incontro e svago, molto frequentato ed apprezzato dai cittadini, turisti e amici a 4 zampe.



Appuntamento ore 10.15 obelisco interno ingresso di Via Nomentana 70



Barriere architettoniche: parziali

Adatta agli amici a 4 zampe!

Ingresso al sito, in occasione della prima domenica del mese, è gratuito.



Quota di partecipazione: € 8,00; Convenzionati: € 7,00; Studenti e under 26: € 6,00. Minori: gratis se accompagnati; repliche: gratuite, se accompagnati da un pagante

modalità di pagamento: in loco

Prenotazione obbligatoria: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054



Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2017/02/22/villa-torlonia/