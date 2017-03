Villa Pamphilj, il più grande parco di Roma

Un patrimonio storico di elementi architettonici di grande pregio è immerso nella più estesa delle Aree Verdi di Roma. Le lunghe passeggiate sui viali panoramici, tra i giardini e le fontane, nelle radure, tra le pinete o in riva al lago, rivelano, a chi li percorre, l'inestimabile ricchezza naturalistica e paesaggistica che il Parco custodisce. Il bosco misto a querce, nell'entroterra di clima mediterraneo, arricchito sapientemente con cultivar a frutteti e specie esotiche, già a partire dalla seconda metà del Seicento, nel corso dei secoli ha costituito una vera e propria comunità vegetale che, nella dinamicità dell'ecologia degli ambienti, offre rifugio e habitat ideali a numerose specie animali; in particolar modo uccelli, anfibi e insetti . Relatori: Anna Maria - Dott. Stefano Panunzi Appuntamento a Porta San Pancrazio. Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 12 euro. Studenti e Convenzionati: 10 euro. Minori di 18 anni: 2 euro. Repliche: 2 euro, per chi viene accompagnato da un pagante. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso