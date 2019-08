Villa Giulia, Museo Nazionale Etrusco: visita guidata ticket gratuito

Villa Giulia: Museo Nazionale Etrusco

Domenica 4 Agosto 2019 - ore 10.00



La bellezza del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia inizia dall’edificio stesso: la più grande raccolta di antichità etrusche, trova posto, infatti, nella splendida cornice della villa rinascimentale di Papa Giulio III, costruita tra 1550 e 1555, articolata su due cortili separati da un ninfeo. Nata come villa suburbana per lo svago e il piacere, fu progettata e costruita da architetti di fama come Giorgio Vasari, Jacopo Barozzi da Vignola e Bartolomeo Ammannati.



Un viaggio che ci metterà in contatto con gli aspetti più reconditi delle diverse popolazioni che affondano le loro radici nell’età dei miti; ne scopriremo gli usi rituali e i costumi quotidiani, attraverso le ricche testimonianze raccolte tra le sale di un museo che ben rappresenta le origini della nostra cultura.



Seguendo il percorso museale avremo la possibilità di ammirare le opere di scultura, pittura ed oreficeria più interessanti della cultura etrusca, tra cui il celebre Sarcofago degli Sposi, un affresco proveniente da una tomba di Tarquinia e l’Apollo di Veio, cercando di comprendere sulla base di tante altre importanti testimonianze archeologiche le caratteristiche della società, della lingua, dell’ideologia funeraria e della religione di questo grande popolo dell’antichità.



Inizio visita: 10.00, comprende la visita al museo di Villa Giulia;

Termine visita: 11.45 circa.



Appuntamento: ore 9.45 all'esterno del museo di Villa Giulia in Piazzale di Villa Giulia 9, 00196, Roma.

In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso in quanto le strutture della Villa sono al coperto.



Costo visita: 5 euro tutto compreso (il ticket è gratuito per tutti);

