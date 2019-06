Villa Farnesina e l'oroscopo Chigi

Prima Villa suburbana di Roma, gioiello del Rinascimento, custode di meraviglie d’arte realizzate dai più importanti artisti cinquecenteschi, musa ispiratrice di tanti altri capolavori a Roma e nel mondo. Villa Farnesina, uno dei più nobili e armoniosi palazzi di Roma, oggi sede di rappresentanza dell’Accademia dei Lincei, una delle istituzioni scientifiche più antiche d’Europa, che si accasa in quello scrigno che con l’arte esprime profonde e dettagliate conoscenze del firmamento, definite nella minuziosa ricostruzione della configurazione astrale del giorno di nascita del suo illustre proprietario: Agostino Chigi.



Appuntamento ore 10.15 Via della Lungara 230.

Non adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita all inclusive: (ticket ingresso palazzo + visita guidata + ev. noleggio radio auricolare):

Intero (18-65 anni), 18 euro; Convenzionati, 17 euro; Studenti, 16 euro; minori: solo biglietto ingresso, non previsto under 10 anni



Hanno diritto ad 1 euro di sconto: over 65, insegnanti, titolari tessera ICOM, Soci FAI e TCI; per gli aventi diritto alla gratuità (disabili e giornalisti) muniti di idonea documentazione, il costo del biglietto verrà detratto dai contributi sopra specificati



Modalità di pagamento: in loco

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2019/03/13/villa-farnesina-e-loroscopo-chigi/